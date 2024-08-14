Ученые нашли новый способ активации спящих стволовых клеток мозга

В ходе исследования ученые обнаружили, что астроциты выделяют белок Folded gastrulation (Fog), который запускает цепную реакцию, активируя путь белка Formin. Этот процесс приводит к активации актиновых волокон в клетках, что, в свою очередь, пробуждает нейронные стволовые клетки из их спящего состояния. Эти клетки начинают делиться и образовывать новые нейроны, способствуя восстановлению и развитию мозга.

Ученые отметили, что это открытие добавляет новые знания о механизмах активации нейронных стволовых клеток и открывает возможности для разработки новых терапий. Понимание того, как этот сигнальный путь влияет на клетки, может помочь в лечении неврологических расстройств и старения мозга.