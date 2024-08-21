Ученые нашли новый способ борьбы с болезнью Паркинсона

Фермент PGK1 оказался ключевым для энергии аксонов дофаминовых нейронов, которые поражены в случае болезни Паркинсона. Даже незначительное увеличение активности PGK1 может значительно улучшить энергообеспечение нейронов и предотвратить их дисфункцию и дегенерацию.

Исследование также выявило, что фермент DJ-1, нарушенный при мутациях, связанных с болезнью Паркинсона, играет неожиданную роль в поддержке PGK1. Ученые надеются, что дальнейшие разработки препаратов, направленных на усиление активности PGK1, могут привести к созданию новых методов лечения этого заболевания.