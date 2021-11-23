Ученые нашли новый способ борьбы с диабетом

В организме идет постоянное обновление клеток, однако иногда этот механизм срабатывает неверно. В результате в тканях накапливаются стареющие и другие дефектные клетки, которые влияют на свое окружение. В результате окружающие клетки могут хуже усваивать питательные вещества, например, сахар, вызывая преддиабетическое состояние.



Ученые разработали и протестировали комбинации двух экспериментальных препаратов под названиями дазатиниб и кверцетин. Уже было доказано, что они увеличивают продолжительность жизни и улучшают здоровье у старых мышей. Согласно полученным данным, эти препараты могут справиться со стареющими клетками в жировой ткани человека. Клетки жировой ткани также были введены мышам, у которых они вызвали метаболические нарушения. Однако после лечения дазатинибом и кверцетином вредное воздействие жировой ткани практически исчезло.