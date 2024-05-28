Ученые нашли новый способ борьбы с устойчивыми к антибиотикам бактериями

Рост устойчивости бактерий к антибиотикам стал одной из основных глобальных угроз общественному здоровью и развитию, увеличивая сложности в лечении многих инфекций. Каждый год устойчивые к препаратам бактерии прямо или косвенно уносят жизни более 6 миллионов человек.

Бактерии становятся устойчивыми к антибиотикам из-за мутаций в их генетическом коде. Однако молекула OXF-077 подавляет так называемый «SOS-ответ», который активизируется в бактериях после повреждения их ДНК антибиотиками. Это позволяет увеличить эффективность антибиотиков против бактерий, делая их более уязвимыми.

Ученые тщательно изучили молекулы, которые ранее увеличивали чувствительность бактерий к антибиотикам и предотвращали их SOS-ответ. Самая эффективная из них, OXF-077, когда использовалась в сочетании с антибиотиками, усиливала их действие против бактерий, уменьшая вероятность развития резистентности.

Это первое исследование, демонстрирующее, что ингибитор SOS-ответа способен подавлять эволюцию устойчивости бактерий к антибиотикам. И важно, что при использовании OXF-077 бактерии, ранее ставшие устойчивыми к антибиотику, вновь становились чувствительными к нему.