Ученые нашли новый способ доставки лекарств к больным клеткам

Ключевым элементом нового метода стали липидные рафты — особые участки клеточной мембраны. Ученые обнаружили, что белки, модифицированные для взаимодействия с липидными рафтами, могут эффективно загружаться в искусственно созданные везикулы — пузырьки, напоминающие вирусные частицы. Эти везикулы способны доставлять белки к нужным клеткам и изменять их генетическую активность.

Новый метод открывает перспективы для создания лекарств нового поколения, которые смогут избирательно воздействовать на больные клетки, минимизируя побочные эффекты. Ученые планируют продолжить исследования и адаптировать технологию для лечения различных заболеваний, включая онкологические и аутоиммунные.