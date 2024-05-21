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Наука и технологии
Опубликовано 21 мая 2024, 22:49
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Ученые нашли новый способ лечения рака мозга у детей

С помощью наночастиц
Австралийские ученые разработали наночастицы, которые могут стать новым эффективным методом лечения медуллобластомы — самой распространенной формы рака мозга у детей. Медуллобластома поражает основание мозга и защищена гематоэнцефалическим барьером, что затрудняет лечение традиционными методами.
Ученые нашли новый способ лечения рака мозга у детей

© Ferra.ru

Разработанные специалистами Университета Квинсленда наночастицы способны проникать через гематоэнцефалический барьер и доставлять лекарственные препараты непосредственно к опухоли. Помимо доставки лекарств, наночастицы также обладают способностью визуализации. Железное ядро позволяет отслеживать с помощью изображений расположение опухоли и эффективность лечения.

Исследование, опубликованное в журнале Advanced Science, показало эффективность наночастиц в борьбе с медуллобластомой. Они способны доставлять к опухоли малые интерферирующие РНК (siRNA), замедляя рост опухоли без побочных эффектов.

В настоящее время ученые планируют провести клинические испытания данной методики.

Источник:Phys.org
Автор:Булат Кармак
Теги:
#здоровье
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#медицина
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#дети