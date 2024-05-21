Ученые нашли новый способ лечения рака мозга у детей

Опубликовано 21 мая 2024, 22:49
1 мин.
Ученые нашли новый способ лечения рака мозга у детейС помощью наночастиц
Австралийские ученые разработали наночастицы, которые могут стать новым эффективным методом лечения медуллобластомы — самой распространенной формы рака мозга у детей. Медуллобластома поражает основание мозга и защищена гематоэнцефалическим барьером, что затрудняет лечение традиционными методами.
© Ferra.ru
Разработанные специалистами Университета Квинсленда наночастицы способны проникать через гематоэнцефалический барьер и доставлять лекарственные препараты непосредственно к опухоли. Помимо доставки лекарств, наночастицы также обладают способностью визуализации. Железное ядро позволяет отслеживать с помощью изображений расположение опухоли и эффективность лечения.
Исследование, опубликованное в журнале Advanced Science, показало эффективность наночастиц в борьбе с медуллобластомой. Они способны доставлять к опухоли малые интерферирующие РНК (siRNA), замедляя рост опухоли без побочных эффектов.
В настоящее время ученые планируют провести клинические испытания данной методики.