Наука и технологии
Сегодня 10:28
Ученые нашли основной фактор в питании, который ведёт к ожирению
Он связан с дефицитом микроэлемента
Ученые из Университета Эдит Коуэн выявили основную причину болезни, которая характерна 80% людей с лишним весом. Речь идет о неалкогольной жировой болезни печени, которая, по словам специалистов, связана с дефицитом одного из микроэлементов, а именно железа.
Отмечается, что люди, страдающие от данной болезни в основном значительно меньше физически способны выполнять работу, а также чувствуют перманентную усталость, а это, в свою очередь, приводит к пассивному образу жизни, а также к отсутствию интереса к спорту и двигательной активности в частности.
”Вероятно, при неалкогольной жировой болезни печени в кровь не поступает достаточное количество железа. А это нарушает нормальное производство энергии”, — поделился профессор Джон Олыник, один из авторов исследования.