Ученые нашли основной фактор в питании, который ведёт к ожирению

Отмечается, что люди, страдающие от данной болезни в основном значительно меньше физически способны выполнять работу, а также чувствуют перманентную усталость, а это, в свою очередь, приводит к пассивному образу жизни, а также к отсутствию интереса к спорту и двигательной активности в частности.

”Вероятно, при неалкогольной жировой болезни печени в кровь не поступает достаточное количество железа. А это нарушает нормальное производство энергии”, — поделился профессор Джон Олыник, один из авторов исследования.