Ученые нашли отличия в мозге подростков-психопатов от мозга обычных детей

В исследовании приняло участие множество подростков в возрасте от 14 до 17 лет, имеющих проблемы с психическим здоровьем, такие как депрессия, беспокойство и синдром дефицита внимания. Специалисты сделали им всем МРТ, после чего провели ту же операцию с другой группой подростков, которые не сталкивались с какими-либо проблемами психического характера. По итогу ученые сравнили результаты обеих групп, на основании чего были сделаны выводы о том, что данные МРТ способны продемонстрировать вполне четкие различия в соединительных нервных путях и функциях когнитивного контроля между здоровыми подростками и теми, кто борется с проблемами психического здоровья.

”Мы видели пути, которые были менее конструктивно эффективны у пациентов с нарушениями по сравнению со здоровыми контрольными пациентами. Более того, эти наблюдения коррелировали с оценками контроля внимания. Другими словами, меньшая нейронная эффективность в ключевых путях была связана с общим снижением концентрации внимания”, — пояснил руководитель исследования профессор Энтони Сингхал.