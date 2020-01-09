Ученые нашли планету, на которой может обитать жизнь

Что же касательно размеров планеты, то она в этом плане очень сильно напоминает нашу Землю. При этом по словам ученых, она расположилась максимально удачно для того, чтобы на ней могла зародиться жизнь за счет нахождения на ее поверхности воды. Более точные характеристики климата планеты пока неизвестны.

Напомним, что работники NASA успешно смоделировали порядка двух десятков различных вариантов планет, потенциально подходящих для жизни человека. Будущие расчеты и исследования направлены на то, чтобы подтвердить или опровергнуть возможность их заселения людьми.