Наука и технологии
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Ученые нашли планету, на которой может обитать жизнь
Для того, чтобы убедиться в этом, эксперты будут продолжать заниматься ее изучением
В сети появилась информация о том, что специалисты из NASA сумели обнаружить совершенно новую планету, которая может оказаться обитаемой. TOI 700 d, а именно так назвали экзопланету, прямо сейчас вращается вокруг красного карлика в созвездии Золотой Рыбы, а расстояние, которое отделяет ее от нас, исчисляется сотней световых лет.
Что же касательно размеров планеты, то она в этом плане очень сильно напоминает нашу Землю. При этом по словам ученых, она расположилась максимально удачно для того, чтобы на ней могла зародиться жизнь за счет нахождения на ее поверхности воды. Более точные характеристики климата планеты пока неизвестны.
Напомним, что работники NASA успешно смоделировали порядка двух десятков различных вариантов планет, потенциально подходящих для жизни человека. Будущие расчеты и исследования направлены на то, чтобы подтвердить или опровергнуть возможность их заселения людьми.