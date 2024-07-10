Ученые нашли планету с запахом тухлых яиц

HD 189733 b, расположенная в 64 световых годах от Земли, является газовым гигантом, вращающимся вокруг своей звезды на крайне близком расстоянии, примерно в 13 раз ближе, чем Меркурий к Солнцу.

Температура на планете достигает 925 градусов по Цельсию, а её атмосфера характеризуется дождями из стекла и ветрами скоростью до 800 км/ч.

Наличие сероводорода указывает на присутствие серы, которая необходима для формирования более сложных молекул, потенциально связанных с жизнью. Однако из-за экстремальных условий на HD 189733 b жизнь в привычном нам виде маловероятна.

Ранее учёные предполагали возможность наличия сероводорода в атмосферах газовых гигантов, но это открытие является редким для экзопланет.