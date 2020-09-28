Ученые нашли потенциальное лекарство от тяжелой кишечной инфекции

Сообщается, что опасный штамм проникает в организм вместе с едой, а впоследствии начинает производить токсин шига, что в свою очередь, чревато сбоями в работе почек и нервной системы. Причем для лечения болезни не советуют пить антибиотики, так как они способствуют усилению производства токсина.

В ходе работы ученые выявили молекулярный путь, влияющий на синтез вредного соединения. Так, геном бактериальных вирусов лямбдоидных бактериофагов кодирует токсин. В то же время, была найдена информационная РНК, которая во время созревания может ограничить производство токсина. Таким образом, влияющие на эту РНК или же действующие подобным образом лекарства могут обезопасить воздействие антибиотиков на бактерии.