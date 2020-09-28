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Ученые нашли потенциальное лекарство от тяжелой кишечной инфекции
Она провоцируется смертельно опасным штаммом энтерогеморрагической кишечной палочки
Учеными Университета Нового Южного Уэльса было обнаружено потенциальное лекарство от тяжелой кишечной инфекции. Данная болезнь провоцируется смертельно опасным штаммом энтерогеморрагической кишечной палочки Escherichia coli.
Сообщается, что опасный штамм проникает в организм вместе с едой, а впоследствии начинает производить токсин шига, что в свою очередь, чревато сбоями в работе почек и нервной системы. Причем для лечения болезни не советуют пить антибиотики, так как они способствуют усилению производства токсина.
В ходе работы ученые выявили молекулярный путь, влияющий на синтез вредного соединения. Так, геном бактериальных вирусов лямбдоидных бактериофагов кодирует токсин. В то же время, была найдена информационная РНК, которая во время созревания может ограничить производство токсина. Таким образом, влияющие на эту РНК или же действующие подобным образом лекарства могут обезопасить воздействие антибиотиков на бактерии.