Ученые нашли потенциальное спасение от склероза в определенной еде

По данным специалистов, дефицит определенной жирной кислоты в организме может привести к аномальной реакции иммунитета, которая, в свою очередь, провоцирует рассеянный склероз. В рамках исследования ученые выяснили, что у людей с этой болезнью фиксируется отклонение в уровне олеиновой кислоты. Ею богаты такие продукты, как масло, мясо, сыр, орехи, яйца, макароны, молоко, оливки и авокадо. Так, дефицит кислоты уменьшает метаболические сенсоры, ответственные за активацию Т-клетки, опосредующей реакцию иммунитета на инфекционную болезнь.

В то же время, при вводе олеиновой кислоты в жировую ткань людей с рассеянным склерозом уровень регуляторных Т-клеток начинал расти. Отмечается, что без подавляющего эффекта, производимого Т-клетками, иммунитет способен начать разрушать здоровые клетки центральной нервной системы. Таким образом, потенциальным средством от этой болезни может быть еда, богатая олеиновой кислотой.