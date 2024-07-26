Ученые нашли потенциальную цель для лечения рассеянного склероза

Рассеянный склероз, поражающий почти три миллиона человек по всему миру, имеет ограниченные варианты лечения, особенно на хронической стадии. Исследования показали, что Cx43 может способствовать нейровоспалению и демиелинизации — процессам, связанным с разрушением защитной оболочки нервных волокон.

В публикации Scientific Reports 13 мая 2024 года, учёные под руководством доцента Рё Ямасаки сообщили, что препарат INI-0602, блокирующий каналы Cx43, значительно улучшил симптомы РС у мышей. Препарат снизил уровень воспалительных цитокинов и изменил кальциевое сигнализирование в астроцитах, что способствовало снижению тяжести заболевания.