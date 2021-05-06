Ученые нашли потенциальную причину, по которой некоторые люди не могут похудеть

Исследователи считают, что некоторые люди не могут похудеть даже при питании в соответствии со строгими диетами и при наличии тренировок именно из-за белка GKN1. По словам специалистов, GKN1 представляет из себя один из ключевых элементов в развитии ожирения. Дело в том, что он неуязвим к пищеварению и может вступать во взаимодействие с бактериями в кишечнике.

В рамках научной работы специалисты провели эксперименты на мышах, благодаря чему выяснилось, что животные способны сбрасывать и набирать вес с разной скоростью, имея при этом одинаковый рацион питания. В частности, более устойчивыми к ожирению оказались грызуны с низким уровнем белка GKN1.