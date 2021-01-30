Ученые нашли потенциальный способ отказаться от сахароснижающих препаратов при диабете

В рамках научной работы исследователи привлекли порядка 215 участников, которым недавно поставили диагноз диабет. Помимо прочего добровольцы имели лишний вес. Их разделили на две группы: участники первой должны были придерживаться средиземноморской диеты, тогда как людей во второй группе попросили употреблять еду с низким содержанием жиров и калорий.

В результаты выяснилось, что порядка 70% людей из второй группы спустя четыре года нуждались в потреблении сахароснижающий лекарств. В первой же группе, нужда в таких препаратах были лишь у 44%. Таким образом, потенциальным способом отказаться от сахароснижающих препаратов при диабете является средиземноморская диета.