Ученые нашли причину «негативного восприятия» мира при депрессии

В депрессивном состоянии нейроны, отвечающие за положительные эмоции, становятся менее активными, а нейроны, реагирующие на негативные стимулы, работают более интенсивно. Именно это и вызывает так называемый «негативный уклон», когда привычные ситуации воспринимаются как неприятные или тревожные.

Ученые проводили исследования на мышах с моделями депрессии, отмечая их склонность к тревожному поведению. Мыши стали избегать света и перестали интересоваться положительными запахами, что показало их склонность к негативной оценке среды.

Эти данные открывают новые возможности для разработки медикаментов для пациентов с депрессией, устойчивых к традиционным методам лечения. Опыты с усилением активности «позитивных» нейронов у мышей уже показали частичное восстановление их эмоционального состояния.

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