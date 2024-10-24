Наука и технологии
Опубликовано 24 октября 2024, 22:38
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Ученые нашли причину «негативного восприятия» мира при депрессии

Дело в нейронах в миндалевидном теле мозга
Новое исследование Института Пастера (Париж) раскрыло, почему депрессия заставляет людей видеть окружающий мир в негативном свете. Исследователи обнаружили, что при депрессии в миндалевидном теле — области мозга, связанной с эмоциями, — нарушается работа нейронов, что приводит к усиленному восприятию отрицательных стимулов и слабой реакции на положительные.
Ученые нашли причину «негативного восприятия» мира при депрессии

© Ferra.ru

В депрессивном состоянии нейроны, отвечающие за положительные эмоции, становятся менее активными, а нейроны, реагирующие на негативные стимулы, работают более интенсивно. Именно это и вызывает так называемый «негативный уклон», когда привычные ситуации воспринимаются как неприятные или тревожные.

Ученые проводили исследования на мышах с моделями депрессии, отмечая их склонность к тревожному поведению. Мыши стали избегать света и перестали интересоваться положительными запахами, что показало их склонность к негативной оценке среды.

Эти данные открывают новые возможности для разработки медикаментов для пациентов с депрессией, устойчивых к традиционным методам лечения. Опыты с усилением активности «позитивных» нейронов у мышей уже показали частичное восстановление их эмоционального состояния.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ученые нашли причину «негативного восприятия» мира при депрессии

© Claire-Hélène De Badts, Institut Pasteur