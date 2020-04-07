Ученые нашли природное средство для замедления развития рака

Так, исследователи изучили влияние манзамина А на рост и уничтожение раковых клеток в четырех различных клеточных линиях рака шейки матки. В итоге изучаемое вещество, полученное из морских губок, сумело остановить рост новообразования, а также вызвало гибель некоторых клеток. При этом манзамин А не оказал совершенно никакого влияния на нормальные нераковые клетки.

В ближайших планах ученых — проверить действие манзамина на животных, после чего, в случае положительного результата, его попробуют испытать и на людях.