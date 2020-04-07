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Ученые нашли природное средство для замедления развития рака
В ближайшее время его планируется протестировать на животных
На популярном научном ресурсе MedicalXpress появился пресс-релиз, в котором говорится о том, что ученые Медицинского университета Южной Каролины в США нашли природное средство для замедления развития рака — это вещество было выделено из морских губок, обитающих в заливе Манадо в Индонезии.
Так, исследователи изучили влияние манзамина А на рост и уничтожение раковых клеток в четырех различных клеточных линиях рака шейки матки. В итоге изучаемое вещество, полученное из морских губок, сумело остановить рост новообразования, а также вызвало гибель некоторых клеток. При этом манзамин А не оказал совершенно никакого влияния на нормальные нераковые клетки.
В ближайших планах ученых — проверить действие манзамина на животных, после чего, в случае положительного результата, его попробуют испытать и на людях.