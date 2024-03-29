Ученые нашли простой способ извлечения лития из старых аккумуляторов

Ученые подобрали ряд реагентов с различными потенциалами окислительно-восстановительных реакций и растворимостями на основе структурных характеристик молекул и изучили их механизмы связывания с литием.

Путем анализа взаимосвязи между потенциалом окислительно-восстановительной реакции и эффективностью извлечения, а также теоретических расчетов, был выбран оптимальный реагент. Эффективное извлечение активного лития из отработанных батарей было достигнуто путем оптимизации растворителя и параметров процесса.

Восстановленный активный литий может служить важным источником лития и использоваться для создания высокопроизводительных материалов на основе литиевого железофосфата.

Физико-химические и электрохимические тесты подтвердили превосходство материалов, полученных этим методом. Кроме того, возможность масштабного производства катодных материалов на основе литиевого железофосфата из коммерческих батарей подтверждает их практическую применимость.

Важно отметить, что растворы для извлечения лития работают в замкнутой системе, минимизируя возможность загрязнения окружающей среды. Кроме того, реагенты для извлечения лития могут быть восстановлены и повторно использованы. По сравнению с другими технологиями переработки, этот метод обладает хорошими экономическими преимуществами и перспективами применения, способствуя устойчивому развитию литий-ионных батарей.