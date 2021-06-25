Ученые нашли ранее неизученный промежуточный вид людей

Причем их морфология не дала исследователям отнести к конкретном изученному виду, к примеру человеку прямоходящему, неандертальцу, африканскому или европейскому человеку среднего плейстоцена. Таким образом все говорит о том, что обнаруженные окаменелости принадлежат ранее неизученному промежуточному виду людей — Homo Nesher Ramla. Сообщается, что его представители проживали в Юго-Западной Азии в периоде между 420 и 120 тысячами лет назад.

“Комплексный качественный и количественный анализ теменной кости, нижней челюсти и нижней второй коренной кости показал, что эта группа Homo представляет собой отличительное сочетание неандертальских и архаических особенностей”, — поделились исследователи.