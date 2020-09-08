Наука и технологии
Сегодня 14:05
Ученые нашли различия в работе мозга детей и взрослых при восприятии речи
Дети пользуются для этого двумя полушариями, тогда как взрослые лишь левым
Ученые из Джорджтаунского университета, в ходе эксперимента, нашли различия в работе мозга детей и взрослых при восприятии речи. Так, согласно выводам, к которым пришли исследователи, в отличии от взрослых, дети при обработке речи пользуются сразу двумя полушариями головного мозга.
В эксперименте ученых участвовали люди разных возрастов, от взрослых, до подростков 12-13 лет и детей от четырех лет. Так, каждому участнику необходимо было прослушать различный аудиоконтент, находясь при этом в системе функциональной магнитно-резонансной томографии.
Проанализировав полученные результаты учеными было обнаружено, что у детей левое полушарие мозга ответственно за реагирование на речь, тогда как правое используется для распознавания звуков. Причем все зависит от возраста. Так, по словам исследователей, чем младше возраст ребенка, тем активнее эксплуатация двух полушарий при распознавании речи. В то же время, взрослые люди для этого пользуются лишь левой половиной.