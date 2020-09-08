Ученые нашли различия в работе мозга детей и взрослых при восприятии речи

В эксперименте ученых участвовали люди разных возрастов, от взрослых, до подростков 12-13 лет и детей от четырех лет. Так, каждому участнику необходимо было прослушать различный аудиоконтент, находясь при этом в системе функциональной магнитно-резонансной томографии.

Проанализировав полученные результаты учеными было обнаружено, что у детей левое полушарие мозга ответственно за реагирование на речь, тогда как правое используется для распознавания звуков. Причем все зависит от возраста. Так, по словам исследователей, чем младше возраст ребенка, тем активнее эксплуатация двух полушарий при распознавании речи. В то же время, взрослые люди для этого пользуются лишь левой половиной.