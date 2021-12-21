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Ученые нашли рецепт противораковой смеси из трав

Однако его слишком мало
Тимьян и орегано обладают противовоспалительным соединением, которое подавляет развитие опухоли. Ключ к раскрытию этих свойств - в увеличении его количества либо в отдельном его синтезе.
Ученые нашли рецепт противораковой смеси из трав

Тимол, карвакрол и тимогидрохинон являются ароматическими соединениями в тимьяне, орегано и других растениях семейства Lamiaceae. Они также обладают антибактериальными, противовоспалительными, антиоксидантными и другими полезными для здоровья человека свойствами. По словам Дударевой, тимогидрохинон обладает противораковыми свойствами и представляет особый интерес.

Эти растения содержат важные соединения, но их количество очень мало, и извлечения будет недостаточно”, - говорит Наталья Дударева, один из руководителей проекта.

Исследователи из Университета Пердью сделали первый шаг к использованию этого соединения в фармацевтике, составив карту пути его биосинтеза - своего рода молекулярный рецепт необходимых ингредиентов и этапов.

В сотрудничестве с учеными из Университета Мартина Лютера Галле-Виттенберг в Германии и Мичиганского государственного университета, команда раскрыла весь путь биосинтеза тимогидрохинона, включая образование его предшественников тимола и карвакрола, а также короткоживущих промежуточных соединений на этом пути.

Источник: Phys.org
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