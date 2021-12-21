Ученые нашли рецепт противораковой смеси из трав

Тимол, карвакрол и тимогидрохинон являются ароматическими соединениями в тимьяне, орегано и других растениях семейства Lamiaceae. Они также обладают антибактериальными, противовоспалительными, антиоксидантными и другими полезными для здоровья человека свойствами. По словам Дударевой, тимогидрохинон обладает противораковыми свойствами и представляет особый интерес.



“Эти растения содержат важные соединения, но их количество очень мало, и извлечения будет недостаточно”, - говорит Наталья Дударева, один из руководителей проекта.



Исследователи из Университета Пердью сделали первый шаг к использованию этого соединения в фармацевтике, составив карту пути его биосинтеза - своего рода молекулярный рецепт необходимых ингредиентов и этапов.



В сотрудничестве с учеными из Университета Мартина Лютера Галле-Виттенберг в Германии и Мичиганского государственного университета, команда раскрыла весь путь биосинтеза тимогидрохинона, включая образование его предшественников тимола и карвакрола, а также короткоживущих промежуточных соединений на этом пути.