Ученые нашли сходства между обучением человека и ИИ

Ученые из Брауновского университета выяснили, что методы обучения у человека напоминают работу двух типов памяти — кратковременной и долговременной. В зависимости от задачи человек может либо быстро уловить правила на основе нескольких примеров, либо постепенно совершенствовать навык путем длительной практики.

Чтобы проверить гипотезу, исследователи использовали метод мета-обучения. Это особый тип тренировок, при котором искусственный интеллект учится понимать сам процесс обучения. В серии экспериментов нейросеть, многократно сталкиваясь с разными задачами, начала демонстрировать способность быстро адаптироваться к новым условиям — подобно тому, как человек легче осваивает новые игры после опыта в десятках других.

Один из опытов заключался в том, чтобы проверить способность системы комбинировать знакомые элементы. Если ИИ уже обучен списку цветов и списку животных, то ему предлагали распознать новые сочетания, например зеленого жирафа, которых раньше не было в тренировочных данных. После тысяч подобных упражнений нейросеть справлялась с задачей успешнее.

Результаты подтвердили, что быстрый и гибкий способ усвоения знаний формируется только после накопления определенного объема опыта. Также исследователи заметили, что у человека и ИИ есть схожие компромиссы: чем сложнее задание, тем выше шанс, что его решение закрепится в памяти.