Ученые нашли сходства в поведении людей и дельфинов

В рамках работы специалисты изучали поведение 134 дельфинов вида афалина. Отмечается, что у этих животных с приматами был общий предок, но развивались дельфины, как известно, под водой. Однако это не помешало им иметь сходства с шимпанзе. В частности, оба вида обитают в сообществах. Кроме того, афалины, равно как и шимпанзе, имеют большой мозг.

Также исследователи пришли к выводу, что за счет достатка мозгового вещества дельфины являются более разумными и как следствие они любопытны и с интересом относятся к новым знаниям. Специалисты отметили, что коммуникация у афалин осуществляется с ориентацией на уникальные черты характера, что характерно и для людей.