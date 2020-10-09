Ученые нашли скрытый ген регенерации глаз у людей

За регистрацию света в человеческом глазу отвечает сетчатка — мозговая ткань со светочувствительными палочками и колбочками, а также нейронами и синапсами. Формируется она непосредственно из растущего головного мозга, а ее важной частью являются клетки Мюллера. Они же, к слову, поддерживают нейроны.

Нейробиологами из американского Университета Джонса Хопкинса был проведен ряд опытов на грызунах, которые продемонстрировали поведение клеток Мюллера в организме млекопитающих. Как оказалось, гены регенерации сетчатки имеются и млекопитающих, в том числе и у людей. Правда, в отличие от прочих видов живых существ, способных регенерировать сетчатку, у млекопитающих она деактивируются белком NFI.