Ученые нашли "слабое место" коронавируса

В ходе исследования ученые Института Скриппса проанализировали антитела человека, который вылечился от атипичной пневмонии еще в 2003 году, отслеживая при этом механизм их противодействия вирусу SARS. Несмотря на слабость антител ученые смогли выявить “слабое место” вируса. Ученые отметили, что область контакта антитела является идентичной той, что присутствует и у коронавируса нового типа. Кроме того, по словам ученых, вероятно, данная область играет значительную роль для функционирования самого вируса, поскольку в ней не было зафиксировано мутаций.

”Мы обнаружили уязвимое место, которое скрыто под вирусной оболочкой и становится доступным только тогда, когда вирус меняет свою структуру в процессе заражения”, — поделился результатами один из исследователей, доктор Мэнь Ян. Ученые предполагают, что подобные открытия позволят увеличить скорость разработки эффективных лекарств от коронавируса нового типа.