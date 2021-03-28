Наука и технологии
Сегодня в 09:41
Ученые нашли слабые места deepfake роликов
Распознать их можно по глазам и зубам
Издание “Известия”, ссылаясь на исследование ученых университета Эрлангена–Нюрнберга, опубликовало материал, в котором сообщается, как по ролику понять, что в нем используется технология deepfake.
В рамках исследования ученые выяснили слабые места таких видео. Они заметили, что выдающие поддельное видео погрешности всегда повторяются. Таким образом, заподозрить deepfake видео первого поколения можно благодаря разным оттенкам левого и правого глаза. Выяснить, что видео является поддельным можно, если на портрете разные расстояния от центра глаз до края радужной оболочки. Кроме того, deepfake видео выдает и отсутствие правильных округлых контуров лимб.
Помимо прочего в подобных роликах часто можно заметить плохо прорисованные зубы. На данный момент самым современным способом распознать deepfake является сравнение света, который отражается в роговицах глаза.