Ученые нашли способ борьбы со старческим маразмом

Ученые Колумбийского университета провели анализ данных почти 11 тыс взрослых людей из китайского лонгитюдного исследования здоровья в период с 2011 по 2015 год. Делалось это для того, чтобы оценить влияние повышенного кровяного давления и его лечения на спад умственных способностей. В список участников исследования попали три категории людей: люди с высоким кровяным давлением и не проходящие при этом терапию, лечащиеся гипертоники и люди с нормальным кровяным давлением.

В результате исследования было выяснено, что участники, которым было более 55 лет и имевшие при этом высокое кровяное давление, показали ускоренное снижение когнитивных способностей в сравнении с теми участниками, которые оказались в двух других группах.