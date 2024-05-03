Ученые нашли способ бороться с агрессивным раком мозга

Ключевую роль в этом процессе играют макрофаги — клетки иммунной системы, которые обычно борются с инфекциями и болезнями. Но при глиобластоме некоторые макрофаги переходят на сторону рака. Ученые обнаружили, что эти макрофаги активно поглощают глюкозу (сахар) и вырабатывают молочную кислоту, которая модифицирует гены в макрофагах. Из-за этого макрофаги начинают вырабатывать вещества, подавляющие иммунный ответ.

Исследователи также нашли способ остановить этот процесс. Он заключается в том, чтобы воздействовать на фермент, регулирующий потребление глюкозы макрофагами. Это открытие может привести к созданию новых методов лечения глиобластомы. Лекарства, воздействующие на данный фермент, смогут помочь иммунной системе бороться с опухолью.