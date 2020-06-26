Ученые нашли способ бороться с неизлечимой болезнью Паркинсона

Так, согласно опубликованным данным, исследователи перепрограммировали специфичные клетки головного мозга — астроциты — в новые нейроны, после чего заменили ими уже утраченные нервные клетки. В результате подобных манипуляций, ученым удалось устранить симптомы болезни Паркинсона. Соответствующая заметка была представлена в популярном научном журнале Nature.

Напомним, что болезнь Паркинсона — крайне тяжелое нейродегенеративное расстройство, которое вызывает не только ухудшение умственных способностей человека, но также приводит к депрессивному состоянию. На сегодняшний день науке неизвестен ни один 100% рабочий способ вылечить данный недуг, даже несмотря на возможность затормозить потерю нейронов.