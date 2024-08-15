Ученые нашли способ бороться с опасной инфекцией для пациентов на ИВЛ

Пневмония, связанная с ИВЛ, развивается из-за бактерий и грибков, которые образуют биопленки на дыхательных трубках. Эти биопленки являются очень устойчивыми к антибиотикам, что затрудняет лечение инфекции.

В новом исследовании ученые создали модель, которая имитирует условия внутри человеческого организма. Они использовали дыхательные трубки, похожие на те, которые применяются в больницах, и создали специальную слизь, чтобы воспроизвести среду, в которой развиваются биопленки.

Исследователи обнаружили, что биопленки, образовавшиеся в этой модели, были более устойчивыми к антибиотикам, чем те, которые выращиваются в обычных лабораторных условиях. Однако, когда ученые комбинировали антибиотики с ферментами, разрушающими защитный слой биопленки, эффективность лечения значительно повышалась.

Ученые планируют продолжить исследования и найти способы предотвращения образования биопленок на дыхательных трубках. Это может помочь снизить риск развития инфекции у пациентов, находящихся на ИВЛ.