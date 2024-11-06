Ученые нашли способ быстрее оценивать разрушение материалов

Работа, опубликованная в журнале Nature Communications, показывает, что деформация поверхности мусковита под воздействием стресса зависит от его состояния и повторяет динамику, характерную для природных катастроф.

Когда ученые выбирают материалы для применения в инженерных проектах, важно понимать, как их поверхность будет взаимодействовать с окружающей средой. В этом исследовании использовались различные химические условия — от сухих до солевых растворов с pH 9,8 и 12 — чтобы изучить, как химические реакции влияют на материал.

Результаты показали, что в сухих условиях сучковит может выдерживать больше деформации перед разрушением, в то время как в более влажных условиях она теряет свою прочность быстрее. Эти данные позволяют ученым быстрее оценивать возможные разрушения материалов, улучшая методику для более эффективных испытаний.