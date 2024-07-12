Наука и технологии
Опубликовано 12 июля 2024, 21:41
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Ученые нашли способ быстрого измерения температуры внутри электроники

С помощью нейтронов
Физики из Университета Осаки предложили новый метод измерения температуры электронных компонентов с помощью нейтронов. Исследование опубликовано в ведущем научном журнале. Для обеспечения надежной работы электроники, от телефонов до батарей, инженерам необходимо точно измерять температуру внутри устройств. Существующие методы оценки температуры не всегда дают быстрые и точные результаты.
Ученые нашли способ быстрого измерения температуры внутри электроники

© Ferra.ru

Японские ученые предложили использовать нейтронный резонансный захват (НРЗ) для измерения температуры. Этот метод позволяет анализировать свойства материала, изучая поглощение нейтронов атомными ядрами на определенных энергетических уровнях.

В исследовании нейтроны генерировались мощными лазерными установками. Затем их замедляли до очень низких энергий и пропускали через образцы материалов — пластины из тантала и серебра. Метод успешно определил состав материалов и их температуру с невероятной скоростью.

Изменение временного сигнала НРЗ позволило ученым определить температуру образцов. Новая технология обеспечивает мгновенное и точное измерение температуры, поскольку метод неразрушающий, его можно применять для мониторинга аккумуляторов, полупроводников и других электронных устройств, отмечают ученые.

Благодаря использованию одиночного импульса нейтронов, измерение температуры методом НРЗ занимает всего 100 наносекунд (. Эта почти мгновенная скорость позволяет отслеживать изменения температуры практически в режиме реального времени, обеспечивая детальный анализ.

Ученые нашли способ быстрого измерения температуры внутри электроники
© 2024 Yogo et al., Single-Shot Laser-Driven Neutron Resonance Spectroscopy for Temperature Profiling. Nature Communications