Ученые нашли способ диагностировать диабет и деменциюа по глазам

В исследовании, опубликованном в журнале Nature Communications, использовались более 50 000 снимков глаз, чтобы выявить связь между толщиной сетчатки и различными болезнями. Эти карты могут стать основой для нового метода диагностики, подобного тому, как маммография используется для раннего выявления рака груди.

Сетчатка глаза является частью центральной нервной системы, которая включает также мозг и спинной мозг. Многие заболевания, такие как нейродегенеративные расстройства и метаболические нарушения, могут быть связаны с изменениями в этой области. Ведущий исследователь проекта, доктор Вики Джексон из WEHI, подчеркнула важность использования изображений сетчатки для выявления признаков заболеваний мозга и нервной системы.

С помощью ИИ-методов исследовательская группа смогла создать карты с более чем 29 000 точками измерений, которые показали связь между истончением сетчатки и 294 генами, связанными с заболеваниями.