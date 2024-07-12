Ученые нашли способ для быстрого создания антибиотиков

Опубликовано 12 июля 2024, 21:38
1 мин.
Ученые нашли способ для быстрого создания антибиотиковПроведено исследование
Ученые из Университета Хоккайдо (Япония) разработали новый эффективный метод поиска лекарств против устойчивых к медикаментам бактерий. Исследование опубликовано в журнале Nature Communications. Рост устойчивости бактерий к антибиотикам является серьезной проблемой здравоохранения. Новое исследование предлагает перспективный путь борьбы с супербактериями.
© Ferra.ru
Ученые сосредоточились на ферменте MraY, который жизненно важен для бактерий. Они создали платформу для поиска лекарств, блокирующих этот фермент. Исследователи разделили существующие ингибиторы на две части: связывающиеся с MraY (основу) и модулирующие активность (дополнительную группу). Из этого набора ученые создали библиотеку из 686 аналогов ингибиторов MraY.
Тестирование выявило восемь аналогов с высокой активностью против MraY и бактерий. Второй аналог оказался наиболее эффективным, особенно против устойчивых штаммов.
Результаты также показали низкую токсичность полученных кандидатов в отношении здоровых клеток, что повышает надежды на создание безопасных для пациентов антибиотиков, отметили ученые.