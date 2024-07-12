Наука и технологии
Опубликовано 12 июля 2024, 21:38
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Ученые нашли способ для быстрого создания антибиотиков

Проведено исследование
Ученые из Университета Хоккайдо (Япония) разработали новый эффективный метод поиска лекарств против устойчивых к медикаментам бактерий. Исследование опубликовано в журнале Nature Communications. Рост устойчивости бактерий к антибиотикам является серьезной проблемой здравоохранения. Новое исследование предлагает перспективный путь борьбы с супербактериями.
Ученые нашли способ для быстрого создания антибиотиков

© Ferra.ru

Ученые сосредоточились на ферменте MraY, который жизненно важен для бактерий. Они создали платформу для поиска лекарств, блокирующих этот фермент. Исследователи разделили существующие ингибиторы на две части: связывающиеся с MraY (основу) и модулирующие активность (дополнительную группу). Из этого набора ученые создали библиотеку из 686 аналогов ингибиторов MraY.

Тестирование выявило восемь аналогов с высокой активностью против MraY и бактерий. Второй аналог оказался наиболее эффективным, особенно против устойчивых штаммов.

Результаты также показали низкую токсичность полученных кандидатов в отношении здоровых клеток, что повышает надежды на создание безопасных для пациентов антибиотиков, отметили ученые.

Ученые нашли способ для быстрого создания антибиотиков
© Kazuki Yamamoto
Источник:Hokkaido University
Автор:Булат Кармак
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