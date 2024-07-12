Ученые нашли способ для быстрого создания антибиотиков

Ученые сосредоточились на ферменте MraY, который жизненно важен для бактерий. Они создали платформу для поиска лекарств, блокирующих этот фермент. Исследователи разделили существующие ингибиторы на две части: связывающиеся с MraY (основу) и модулирующие активность (дополнительную группу). Из этого набора ученые создали библиотеку из 686 аналогов ингибиторов MraY.

Тестирование выявило восемь аналогов с высокой активностью против MraY и бактерий. Второй аналог оказался наиболее эффективным, особенно против устойчивых штаммов.

Результаты также показали низкую токсичность полученных кандидатов в отношении здоровых клеток, что повышает надежды на создание безопасных для пациентов антибиотиков, отметили ученые.