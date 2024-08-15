Ученые нашли способ для очистки мозга от токсинов

Опубликовано 15 августа 2024, 19:55
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Ученые нашли способ для очистки мозга от токсиновЧто поможет в борьбе с болезнью Альцгеймера
Ученые из Университета Рочестера сделали важное открытие, которое может привести к новым методам лечения заболеваний, таких как Альцгеймер и Паркинсон. Исследователи обнаружили, что с возрастом мозг теряет способность эффективно очищаться от токсичных отходов, что способствует развитию нейродегенеративных заболеваний. Однако, как оказалось, этот процесс можно обратить вспять.
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Ключом к очищению мозга является лимфатическая система. Эта сеть сосудов помогает удалять из мозга отходы, такие как бета-амилоид и тау-белок, которые накапливаются при заболеваниях, подобных Альцгеймеру. С возрастом лимфатическая система мозга начинает работать менее эффективно.
Ученые выяснили, что сокращение частоты сокращений лимфатических сосудов в шее является одной из причин замедления процесса очистки мозга. Однако, используя лекарственное средство, которое стимулирует сокращение этих сосудов, исследователи смогли восстановить нормальную работу лимфатической системы и ускорить удаление токсинов из мозга.