Ученые нашли способ для очистки мозга от токсинов

Ключом к очищению мозга является лимфатическая система. Эта сеть сосудов помогает удалять из мозга отходы, такие как бета-амилоид и тау-белок, которые накапливаются при заболеваниях, подобных Альцгеймеру. С возрастом лимфатическая система мозга начинает работать менее эффективно.

Ученые выяснили, что сокращение частоты сокращений лимфатических сосудов в шее является одной из причин замедления процесса очистки мозга. Однако, используя лекарственное средство, которое стимулирует сокращение этих сосудов, исследователи смогли восстановить нормальную работу лимфатической системы и ускорить удаление токсинов из мозга.