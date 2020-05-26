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Ученые нашли способ избежать осложнений при коронавирусе

Он основан на использовании стволовых клеток
Издание “Известия” опубликовало новый материал, в котором сообщается о том, что ученые нашли способ избежать осложнений при коронавируса. Так, согласно опубликованным данным, новый метод заключается в лечении стволовыми клетками повреждения легочной ткани, что и является основным видом осложнений при коронавирусной инфекции.

Отмечается, что стволовые клетки могут остановить острое реагирование иммунитета на инфекцию, что впоследствии провоцирует острый респираторный дистресс-синдрому. Для данного состояния характерна потеря легкими способности оснащать кровь кислородом. Шведские ученые, в свою очередь, обнаружили, что путем использования мезенхимальных стромальных клеток данного осложнения можно избежать. Именно эти клетки, по их словам, способны контролировать работу иммунной системы организма.

Напомним, что на сегодняшний день в России зафиксировано 362 342 зараженных людей. Из них выздоровело 131 129 человек, а умерло 3 807.

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