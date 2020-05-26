Ученые нашли способ избежать осложнений при коронавирусе

Отмечается, что стволовые клетки могут остановить острое реагирование иммунитета на инфекцию, что впоследствии провоцирует острый респираторный дистресс-синдрому. Для данного состояния характерна потеря легкими способности оснащать кровь кислородом. Шведские ученые, в свою очередь, обнаружили, что путем использования мезенхимальных стромальных клеток данного осложнения можно избежать. Именно эти клетки, по их словам, способны контролировать работу иммунной системы организма.

Напомним, что на сегодняшний день в России зафиксировано 362 342 зараженных людей. Из них выздоровело 131 129 человек, а умерло 3 807.