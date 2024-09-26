Наука и технологии
Опубликовано 26 сентября 2024, 23:54
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Ученые нашли способ изучения хронической боли у животных с помощью шапочки

Из шерсти
Впервые в мире ученые из Университета Монреаля разработали способ сканирования мозга котов в бодрствующем состоянии с помощью электродов, скрытых под специальными шерстяными шапками.
Ученые нашли способ изучения хронической боли у животных с помощью шапочки

© Ferra.ru

Традиционно для получения электроэнцефалограмм (ЭЭГ) котов необходимо было седатировать, так как они пытались снять и погрызть провода. Теперь, как сообщается в статье, опубликованной в журнале Journal of Neuroscience Methods, исследователи предложили новую технику: использование вязаных шапочек для удержания электродов на месте.

В исследовании участвовали 11 взрослых котов с остеоартритом. Ученые оценивали уровень стресса и боли с помощью электродов, а затем воздействовали на животных успокаивающими стимулами, такими как цветные огни и приятные запахи.

Авторы исследования подчеркивают, что данная методика открывает новые горизонты для изучения хронической боли у котов и ее модуляции с помощью сенсорных вмешательств. Ученые планируют получить финансирование для создания надежного метода автоматического определения хронической боли.

Ученые нашли способ изучения хронической боли у животных с помощью шапочки

© Alienor Delsart

Источник:Phys.org
Автор:Булат Кармак
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