Ученые нашли способ изучения хронической боли у животных с помощью шапочки

Традиционно для получения электроэнцефалограмм (ЭЭГ) котов необходимо было седатировать, так как они пытались снять и погрызть провода. Теперь, как сообщается в статье, опубликованной в журнале Journal of Neuroscience Methods, исследователи предложили новую технику: использование вязаных шапочек для удержания электродов на месте.

В исследовании участвовали 11 взрослых котов с остеоартритом. Ученые оценивали уровень стресса и боли с помощью электродов, а затем воздействовали на животных успокаивающими стимулами, такими как цветные огни и приятные запахи.

Авторы исследования подчеркивают, что данная методика открывает новые горизонты для изучения хронической боли у котов и ее модуляции с помощью сенсорных вмешательств. Ученые планируют получить финансирование для создания надежного метода автоматического определения хронической боли.