Ученые нашли способ обратить вспять старение печени

Исследование, опубликованное в журнале Nature Aging, вселяет надежду на миллионы людей с некоторым повреждением печени. По сути, речь идет о печени, которая преждевременно состарилась из-за метаболического стресса, вызванного высоким уровнем холестерина, ожирением, диабетом или другими факторами.

Ученые изучали, как неалкогольная жировая болезнь печени (NAFLD) переходит в тяжелое состояние, называемое циррозом, при котором рубцевание может привести к печеночной недостаточности. Старение является основным фактором риска цирроза у пациентов с NAFLD.

Исследуя печень мышей, ученые обнаружили генетический признак, характерный для старых органов. По сравнению с молодыми, старые печени имели множество активированных генов, вызывающих дегенерацию гепатоцитов — основных функциональных клеток печени.

Проанализировав образцы тканей печени людей с ожирением и MAFLD, ученые обнаружили у них соответствующий генетический признак. При этом, чем тяжелее протекало заболевание, тем сильнее был сигнал.

Исследователи проверили свою теорию на мышах. Они кормили молодых и старых особей пищей, вызывающей MAFLD. Затем половине животных давали плацебо, а другой половине — препарат Ферростатин-1, который ингибирует путь ферроптоза.

После лечения печень мышей, получавших Ферростатин-1, по своим биологическим показателям стала напоминать молодые здоровые органы. Это касалось даже старых особей, продолжавших питаться вредной пищей.