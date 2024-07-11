Ученые нашли способ остановить аутоиммунные заболевания

Многие аутоиммунные заболевания возникают из-за генетических особенностей. Варианты гена MIF, кодирующего фактор миграции макрофагов, распространены и повышают риск различных аутоиммунных, инфекционных и онкологических заболеваний.

Эти генетические вариации влияют на уровень белка MIF, который, в свою очередь, влияет на риск развития конкретного заболевания или его тяжелую форму. Для поиска способа нейтрализовать вредную форму гена ученые разработали сверхчувствительный тест. Он позволил им найти молекулу 1-карбометокси-5-формил-4,6,8-тригидроксифеназин (CMFT), которая избирательно связывается с вредным вариантом гена MIF и блокирует его активность.

Такой избирательный подход к блокировке MIF — наиболее точный способ остановить его разрушительное действие и, вероятно, будет иметь меньше побочных эффектов, чем менее избирательное лечение, отметили ученые.