Ученые нашли способ отличить тексты, написанные ИИ

Опубликовано 31 октября 2024, 18:161 мин.
Ученые нашли способ отличить тексты, написанные ИИОбнаружили характерные особенности ИИ-текстов
Ученые из Университета Новой Англии обнаружили, что тексты, созданные искусственным интеллектом (ИИ), имеют характерные синтаксические особенности, которые отличают их от текстов, написанных человеком.
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Исследователи проанализировали тексты, сгенерированные различными моделями искусственного интеллекта, и обнаружили, что они часто повторяют определенные синтаксические шаблоны. Например, они могут использовать одни и те же конструкции предложений или сочетания слов.
Хотя люди также могут использовать повторяющиеся синтаксические конструкции, они делают это гораздо реже, чем искусственный интеллект. Особенно ярко это проявляется в таких жанрах, как рецензии на фильмы и тексты, где авторы имеют большую свободу творчества.
Ученые отмечают, что этот метод не является абсолютно точным, но он может помочь идентифицировать тексты, которые с высокой вероятностью были созданы искусственным интеллектом.
Источник:Tech Xplore
Автор:Булат Кармак