Наука и технологии
Опубликовано 31 октября 2024, 18:16
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Ученые нашли способ отличить тексты, написанные ИИ

Обнаружили характерные особенности ИИ-текстов
Ученые из Университета Новой Англии обнаружили, что тексты, созданные искусственным интеллектом (ИИ), имеют характерные синтаксические особенности, которые отличают их от текстов, написанных человеком.
Ученые нашли способ отличить тексты, написанные ИИ

© Ferra.ru

Исследователи проанализировали тексты, сгенерированные различными моделями искусственного интеллекта, и обнаружили, что они часто повторяют определенные синтаксические шаблоны. Например, они могут использовать одни и те же конструкции предложений или сочетания слов.

Хотя люди также могут использовать повторяющиеся синтаксические конструкции, они делают это гораздо реже, чем искусственный интеллект. Особенно ярко это проявляется в таких жанрах, как рецензии на фильмы и тексты, где авторы имеют большую свободу творчества.

Ученые отмечают, что этот метод не является абсолютно точным, но он может помочь идентифицировать тексты, которые с высокой вероятностью были созданы искусственным интеллектом.