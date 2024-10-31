Ученые нашли способ отличить тексты, написанные ИИ

Исследователи проанализировали тексты, сгенерированные различными моделями искусственного интеллекта, и обнаружили, что они часто повторяют определенные синтаксические шаблоны. Например, они могут использовать одни и те же конструкции предложений или сочетания слов.

Хотя люди также могут использовать повторяющиеся синтаксические конструкции, они делают это гораздо реже, чем искусственный интеллект. Особенно ярко это проявляется в таких жанрах, как рецензии на фильмы и тексты, где авторы имеют большую свободу творчества.

Ученые отмечают, что этот метод не является абсолютно точным, но он может помочь идентифицировать тексты, которые с высокой вероятностью были созданы искусственным интеллектом.