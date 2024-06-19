Наука и технологии
Опубликовано 19 июня 2024, 22:01
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Ученые нашли способ переработки стали для снижения выбросов углерода

С помощью удаления примесей
Ученые Университета Торонто разработали новый метод переработки стали, который может значительно уменьшить углеродные выбросы в различных отраслях промышленности и создать замкнутую экономику стали.
Ученые нашли способ переработки стали для снижения выбросов углерода
© Ricardo Gomez Angel

Метод, представленный в журнале Resources, Conservation and Recycling, использует инновационный оксисульфидный электролит для очистки стали, удаляя медь и углеродные примеси из расплавленного металла. В результате процесса также образуются жидкое железо и сера как побочные продукты.

Традиционные методы переработки стали включают использование электродуговой печи для плавления металлолома. Однако трудно физически отделить медные материалы от лома перед плавлением, что приводит к присутствию меди в переработанной стали.

Новый метод позволяет устранить медные примеси до уровня ниже 0,1% массы, расширяя рынок вторичной стали на производство более высококачественных изделий, включая листы стали для автомобильной и транспортной промышленности.

Для реализации процесса инженеры создали электрохимическую ячейку электролитом, что позволило успешно удалять медные примеси из стали при высоких температурах до 1600 градусов Цельсия.

Источник:Tech Xplore
Автор:Булат Кармак
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