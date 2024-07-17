Ученые нашли способ повысить эффективность лекарств от болезни Альцгеймера

Болезнь Альцгеймера — самая распространенная форма деменции, от которой ежедневно диагностируют 250 человек в Австралии. Ученые из национального научного агентства CSIRO изучили данные 475 человек с разной степенью когнитивных нарушений. Было обнаружено, что ухудшение работы определенной области мозга связано с наличием болезни Альцгеймера еще до появления симптомов.

Открытие поможет улучшить эффективность лекарств, которые сейчас проходят регистрацию и направлены на очищение мозга от амилоидных бляшек. По словам ученых, существующие лекарства от Альцгеймера эффективны только в 30% случаев.