Ученые нашли способ повысить эффективность солнечных батарей на 50%

Так, для достижения столь значимого прироста, специалисты научили отдельные ячейки панели собирать необходимую энергию со всего видимого спектра света. Также “обновленная” ячейка способна преобразовывать данную энергию в водород, что порой может быть очень полезно. Не зря водород рассматривается инженерами по всему миру, а особенно в Японии и Корее, как горючее автомобильное топливо с почти нулевым выбросами углекислого газа.

Важно отметить, что сами специалисты, разработавшие новую ячейку солнечной батареи, заявляют, что ее необходимо заметно доработать, прежде, чем начнется ее коммерческое производство. В первую очередь, им придется найти замену родию — дорогому и редкому металлу.