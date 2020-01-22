Наука и технологии
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Ученые нашли способ повысить эффективность солнечных батарей на 50%
Правда, для коммерческого запуска новинки надо провести доработку технологии
В научном журнале Nature Chemistry была опубликована статья, в которой говорится о том, как ученым удалось добиться повышения эффективности солнечных панелей на 50%.
Так, для достижения столь значимого прироста, специалисты научили отдельные ячейки панели собирать необходимую энергию со всего видимого спектра света. Также “обновленная” ячейка способна преобразовывать данную энергию в водород, что порой может быть очень полезно. Не зря водород рассматривается инженерами по всему миру, а особенно в Японии и Корее, как горючее автомобильное топливо с почти нулевым выбросами углекислого газа.
Важно отметить, что сами специалисты, разработавшие новую ячейку солнечной батареи, заявляют, что ее необходимо заметно доработать, прежде, чем начнется ее коммерческое производство. В первую очередь, им придется найти замену родию — дорогому и редкому металлу.