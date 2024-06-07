Ученые нашли способ повысить эффективность улавливания CO2

Преобразование углекислого газа (CO2) в ценные химические вещества — важная стратегия смягчения последствий изменения климата и достижения углеродной нейтральности. Однако существующие катализаторы недостаточно эффективны и избирательны.

Исследователи изучили влияние соседних атомов на работу одиночных атомных катализаторов (ОАК) — перспективных материалов для улавливания CO2. Результаты их работы опубликованы в журнале eScience.

Одиночные атомы обладают высокой каталитической активностью, но их эффективность можно повысить за счет соседних атомов. Они могут выступать в роли дополнительных активных центров, облегчая передачу электронов и улучшая процесс преобразования CO2.

Исследование показало, что соседние атомы улучшают работу ОАК, предоставляя дополнительные активные центры во время каталитического процесса.

Ученые уверены, что полученные знания помогут создать более совершенные катализаторы для преобразования энергии из возобновляемых источников, что позволит бороться с изменением климата и достичь углеродной нейтральности.