Наука и технологии
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Ученые нашли способ повысить эффективность вакцины от туберкулеза
Это позволило уменьшить число бактерий в легких обезьян примерно в 100 тысяч раз
Журнал Nature опубликовал результаты нового исследования, в рамках которого ученые из США установили, что внутривенное введение традиционной вакцины от туберкулеза способно существенно увеличить ее эффективность. Так, исследователи провели ряд опытов на обезьянах, благодаря чему животные стали практически неуязвимыми для данной инфекционной болезни.
”Эффект был просто потрясающим. Внутривенное введение вакцины уменьшило число бактерий в легких обезьян примерно в 100 тыс. раз по сравнению с классическим вариантом вакцинации. Даже небольшие следы воспалений, связанных с туберкулезом, отсутствовали у девяти из десяти животных”, - поделилась Джоанн Флинн, профессор университета Питтсбурга.
По мнению ученых, высокая эффективность внутривенного введения вакцины обусловлена тем, что таким образом микробы достигают легких через кровеносные сосуды, что позволяет им скопиться в необходимом, для атаки Т-клетками, объеме. Как показали опыты, таким образом организм приматов вырабатывал мощный ответ на туберкулез, а также интенсивнее противодействовал болезни при образовании палочки Коха в легких.