Ученые нашли способ повысить эффективность вакцины от туберкулеза

”Эффект был просто потрясающим. Внутривенное введение вакцины уменьшило число бактерий в легких обезьян примерно в 100 тыс. раз по сравнению с классическим вариантом вакцинации. Даже небольшие следы воспалений, связанных с туберкулезом, отсутствовали у девяти из десяти животных”, - поделилась Джоанн Флинн, профессор университета Питтсбурга.

По мнению ученых, высокая эффективность внутривенного введения вакцины обусловлена тем, что таким образом микробы достигают легких через кровеносные сосуды, что позволяет им скопиться в необходимом, для атаки Т-клетками, объеме. Как показали опыты, таким образом организм приматов вырабатывал мощный ответ на туберкулез, а также интенсивнее противодействовал болезни при образовании палочки Коха в легких.