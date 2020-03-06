Ученые нашли способ повысить удовольствие от спорта с помощью Instagram

Для этого ученые провели эксперимент, в рамках которого разделил 500 добровольцев, на две группы, заранее опросив их о мотивации. Отмечается, что участники находились на разных уровнях физической подготовки, однако их всех объединяло наличие в жизни тренировок.Так, если от первой группы не требовалось ничего, то вторая должна была подписаться на аккаунт в Instagram, специально созданный учеными. В нем специалисты публиковали мотивационные сообщения каждые три дня в течение четырех недель.

В конце эксперимента ученые вновь опросили участников обеих групп о мотивации и их удовольствии от занятий спортом. Было установлено, что участники, которые следили за мотивационными публикациями в Instagram, получали более позитивные ощущения от физической активности и в целом, получали больше удовольствия от спорта, чего, к слову, не скажешь о второй группе.