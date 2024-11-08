Наука и технологии
Опубликовано 08 ноября 2024, 19:52
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Ученые нашли способ предсказать успех лечения заболеваний кишечника

Новый биомаркер поможет выбрать эффективную терапию для пациентов
Учёные из Берлина обнаружили биомаркер, который поможет предсказать успех лечения воспалительных заболеваний кишечника (ВЗК), таких как болезнь Крона и язвенный колит. Это позволит применять эффективные методы терапии без необходимости длительного пробного лечения, что сделает процесс более точным и быстрым.
Ученые нашли способ предсказать успех лечения заболеваний кишечника

© Ferra.ru

Исследования показали, что одно из наиболее эффективных средств лечения — терапия блокаторами интегринов, таких как ведолизумаб, помогает около 70% пациентов. Однако для остальной трети она не приносит никакого эффекта. Ранее определить, кто из пациентов будет реагировать на лечение, можно было только методом проб и ошибок. Это занимало много времени и часто вызывало у пациентов разочарование.

В ходе нового исследования, проведенного командой специалистов, использовались передовые методы анализа, включая машинное обучение. Ученые изучили образцы крови у 47 пациентов до и после лечения и смогли выявить молекулы и иммунные клетки, которые предсказывают ответ организма на лечение.

Одним из ключевых открытий стал белок Ki67, уровень которого повышается, когда Т-клетки делятся. Пациенты с высокими уровнями этого белка в крови не реагировали на лечение ведолизумабом, поскольку их клетки не имели связывающих сайтов для лекарства и продолжали вызывать воспаление в кишечнике.

Теперь ученые планируют провести масштабные исследования для проверки своих выводов и сделать этот биомаркер доступным для повседневной практики, что значительно упростит и ускорит процесс выбора эффективного лечения для пациентов с ВЗК.

Ученые нашли способ предсказать успех лечения заболеваний кишечника

© Gastroenterology