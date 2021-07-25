Ученые нашли способ приучить детей к правильной еде

Так, согласно их выводам, для этого необходимо увеличить время их пребывания за обеденным столом. По их словам, чем дольше ребенок просидел за ним — тем больше он употребил полезные продукты. В этой связи специалисты предлагают увеличить перерывы на обед в школьных столовых.

В рамках данного исследования специалисты проводили эксперимент. Они давали детям фрукты и овощи, варьируя время на обед — от 10 до 20 минут. Как выяснилось, чем короче перерыв, тем меньше полезной еды они употребляли. По мнению исследователей, дело в том, что дети всегда сперва употребляют первое блюдо, а оставшееся время уделяют на что-то еще. Если же времени в обрез — они ограничивают в первую очередь фрукты и овощи.