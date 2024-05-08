Ученые нашли способ продлить жизнь литий-ионных аккумуляторов

Ученые обнаружили, что специально созданная небольшая неравномерность в структуре материала катода (одной из частей аккумулятора) позволяет увеличить количество циклов зарядки-разрядки аккумулятора. Благодаря этому новому материалу аккумуляторы смогут дольше работать и быстрее заряжаться.

Исследователи также отмечают, что использование такого материала позволит снизить стоимость производства аккумуляторов и уменьшить их воздействие на окружающую среду. В дальнейшем ученые планируют изучить возможность применения этого метода для создания аккумуляторов из менее редких материалов.

Исследование опубликовано в журнале Nature.