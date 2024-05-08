Ученые нашли способ продлить жизнь литий-ионных аккумуляторов

Опубликовано 08 мая 2024, 23:15
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Ученые нашли способ продлить жизнь литий-ионных аккумуляторовДело в структуре материала катода
Ученые из университета Делфта (Нидерланды) совместно с коллегами из других стран нашли способ увеличить срок службы литий-ионных аккумуляторов. Литий-ионные аккумуляторы используются во многих современных гаджетах, электромобилях и системах хранения энергии. Однако у них есть проблема — со временем емкость аккумулятора уменьшается.
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Ученые обнаружили, что специально созданная небольшая неравномерность в структуре материала катода (одной из частей аккумулятора) позволяет увеличить количество циклов зарядки-разрядки аккумулятора. Благодаря этому новому материалу аккумуляторы смогут дольше работать и быстрее заряжаться.
Исследователи также отмечают, что использование такого материала позволит снизить стоимость производства аккумуляторов и уменьшить их воздействие на окружающую среду. В дальнейшем ученые планируют изучить возможность применения этого метода для создания аккумуляторов из менее редких материалов.
Исследование опубликовано в журнале Nature.