Ученые нашли способ сделать стекло более прочным

Ученые нашли способ сделать стекло более прочнымНовое исследование
Стекло, несмотря на свою прочность, склонно ломаться при сильном воздействии, но, как показали ученые, движение атомов внутри материала помогает ему выдерживать большее давление. Когда атомы в стекле «прыгают» в соседние пустоты, это снижает внутреннее напряжение и делает стекло более устойчивым к трещинам.
Используя современные методы синхротронного излучения и компьютерные симуляции, ученые смогли наблюдать поведение атомов в стекле на микро- и наноуровне. Оказалось, что атомные «прыжки» и движения других атомов в стекле могут значительно снизить риск его разрушения.
Это открытие имеет большое значение для таких отраслей, как производство потребительской электроники, строительство и автомобилестроение, где необходимы ударопрочные материалы. Ученые планируют продолжить исследования, чтобы выяснить, работают ли такие механизмы в других типах стекла, и разработать универсальные рекомендации для создания более прочных материалов.